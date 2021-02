Die Autoimmunerkrankung Hashimoto-Thyreoiditis betrifft in Deutschland schätzungsweise zwei Prozent der Bevölkerung. Frauen erkranken etwa zehn Mal häufiger als Männer. Bei der Krankheit greift das eigene Immunsystem Zellen der Schilddrüse an, was zu einer chronischen Entzündung der Schilddrüse führt. Dadurch wird die Hormonproduktion gestört. In der Regel kommt es zu einer leichten oder deutlichen Schilddrüsenunterfunktion. Die Autoimmunerkrankung Hashimoto ist nicht heilbar, die Beschwerden der Unterfunktion aber medikamentös gut behandelbar.