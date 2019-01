Sonnenhungrige Schönheiten - Hibiskus und Oleander

Garteneibisch

Quelle: imago/blickwinkel

Die üblicherweise zwei bis vier Meter hohen, dicht wachsenden Sträucher seien recht anspruchslos, könnten allerdings in harten Wintern einfrieren: „Daher ist eine Pflanzung im Frühjahr der im Herbst vorzuziehen. In jedem Fall ist in den ersten Jahren Winterschutz mit einer Laubdecke um die empfindlichen Wurzeln erforderlich.“ Bezüglich des Beschnitts rät Elmar Mai: „Der Gartenhibiskus blüht am besten an frischen Zweigen, daher ist kräftiger Rückschnitt im zeitigen Frühjahr kurz vor dem Austrieb für eine reiche Blüte förderlich.“ Und zum Blühverhalten sagt er: „In warmen Regionen, etwa in seiner indischen und südchinesischen Heimat, blüht er das ganze Jahr über, bei uns jedoch erst ab dem Hochsommer. Es ist ein wichtiges Gehölz, denn die meisten anderen Bäume und Sträucher blühen sonst nur im Frühjahr.“