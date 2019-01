Kamelien seien grundsätzlich sehr vielgestaltig, sagt Pflanzenexperte Elmar Mai: „Die zahlreichen Sorten unterscheiden sich vor allem in den Blüten; in deren Größe, Form und Farbe.“ So gebe es allerlei Schattierungen „von Weiß über Rosa- und Rottöne bis zum tiefsten Blutrot“. Um sicherstellen, dass die Farbe und die Form gefällt, rät Elmar Mai dazu, Kamelien immer während der Blütezeit zu kaufen, die sich, je nach Sorte, vom Frühling bis in den Herbst erstrecke.