Die rund 3000 Bromelienarten sind in viele verschiedene Sektionen unterteilt, von denen zwei größere Gruppierungen die "echten Bromelien" und die Tillandsien sind. "Echte Bromelien" sind Trichterbromelien, deren Blätter eine Rosette bilden, die sich mit Regenwaser füllt. Tillandsien sind dagegen Arten, die haarig-schuppige kleinste Blätter über die gesamte Pflanze verteilt haben und damit Wasser und Nährstoffe aus der Luft aufnehmen können. Die meisten von diesen beiden Gruppen wachsen epiphytisch, also auf Bäumen, aber einige auch auf Felsen oder in Bodenspalten mit etwas Erde. Echte Bromelien sind bevorzugt in regenreichen Gebieten zu finden. Viele Formen von Tillandsien kommen dagegen in trockenen bis wüstenähnlichen Lebensräumen vor.