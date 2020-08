Hausmittel bei Magen-Darm-Beschwerden

Abbildung der Hildegard von Bingen in der Abtei St. Hildegard, UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal, Rüdesheim am Rhein, Hessen, Deutschland.

Im menschlichen Körper, so die symbolische Vorstellung im Mittelalter, zirkulieren vier Säfte: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Dementsprechend stellte man sich auch den Prozess der Verdauung vor. Genauer gesagt, stellte man sie sich wie einen Kochvorgang vor. Die Leber fungiert dabei als Herd beziehungsweise Hitzequelle und der Magen als Kochtopf. Bei Verdauungsproblemen war es demnach entweder zu kalt oder zu warm im Magen, die Säfte waren also nicht im Gleichgewicht. Beim Sodbrennen zum Beispiel, also beim Aufsteigen von Magensäure in die Speiseröhre, war es zu heiß im Magen. Das heißt, die Verdauung musste abgekühlt werden. Bei Völlegefühl war es zu kalt, daher müsste symbolisch mehr Hitze zugeführt werden, also die Säfteproduktion im Körper angeregt werden.



Je nachdem, ob Wärme oder Abkühlung für die „gute Verdauung“ nötig waren, wurden dann entsprechende Heil- und Arzneikräuter verabreicht. Traditionell als gemahlenes beziehungsweise klein gemörsertes Pulver, das in die Speisen gerührt wurde, oder in Form von Kräuterweinen oder Kräuterschnäpsen. Die Anwendung in Form eines Tees kannte man im Mittelalter noch nicht. Der Tee als Darreichungsform ist erst seit rund 200 Jahren bekannt.