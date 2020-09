Wenn die Erkältung kommt

Natürliche Mittel können Heilungsprozesse ebenfalls beschleunigen. Das erste, was man bei Anzeichen einer Erkältung tun sollte: Ab ins Bett und schwitzen, so der Rat von Dr. med. Hans-A. Eberwein. Denn direkt zu Beginn eines Infekts kann man das Immunsystem des Körpers gut unterstützen - am besten mit Schlaf und Wärme, so der Allgemeinmediziner und Naturheilkundler. Wärme beeinträchtigt das Wachstum der Viren. Darum sollte man auch leichtes Fieber zwischen 37,9 und 38,4 Grad nicht gleich bekämpfen. Bei einer höheren Temperatur und wenn der Patient unter dem Fieber leidet, können Wadenwickel helfen - vorausgesetzt Hände und Füße sind warm. Dafür feuchtet man Tücher mit handwarmem Wasser an und wickelt sie um die Waden. Die Verdunstungskälte kühlt den Körper.