Hausmittel gegen Erkältung

Ein altes Hausmittel ist es, Zwiebeln klein zu hacken, sie mit einem Nudelholz zu quetschen und sie anschließend in einem Tuch auf den Hals oder die Ohren zu halten. Vor allen Dingen Hals- oder Ohrenschmerzen soll man so angeblich abmildern können. Zwiebeln enthalten in der Tat viele gesunde Inhaltsstoffe, vor allem Vitamin C und Kalium. Allerdings wird eine größere Wirkung bei Zwiebelwickeln durch Handtuch und Haut von einigen Experten bezweifelt, wenn der Zwiebelsaft nicht direkten Hautkontakt hat.