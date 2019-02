Aktuell sind die analogen Geräte am meisten verbreitet. Sie werden an den klassischen Telefonanschluss oder einer ISDN-Anlage angeschlossen. Es wird parallel aber eine deutliche Zunahme von GSM-Geräten verzeichnet. GSM-Geräte haben eine Besonderheit: Sie gibt es sowohl in einer analogen, als auch in einer digitalen Ausführung. Bei diesen Geräten wird eine SIM-Karte in das Gerät eingebaut. Diese ermöglicht eine anschlussunabhängige Notrufübermittlung über das Mobilfunknetz.