Lästige Bettnachbarn

Reichen diese Maßnahmen nicht aus, kommt die Hyposensibilisierung (oder spezifische Immuntherapie) als Behandlungsmethode infrage. Dabei werden immer größere Mengen des Allergens vom Arzt unter die Haut gespritzt. Der Körper soll sich so allmählich an das Allergen gewöhnen. Die Therapie ist allerdings langwierig, in der Regel dauert sie drei Jahre, und sie schlägt nicht bei jedem an. Hinzu kommt, dass allergische Reaktionen auftreten können. In der Regel wird die Behandlung von den Krankenkassen übernommen.