Hautpflege im Winter

Auch Hände und Füße werden im Winter beansprucht. Die Füße stecken in schweren, dicken, meist luftundurchlässigen Schuhen. Durch dicke Wollsocken, die an den Füßen reiben, kann sich vermehrt trockene Hornhaut bilden. Denn auch an den Füßen sitzen nur sehr wenige Talkdrüsen. Einmal die Woche sollte man den Füßen deshalb ein entspannendes Fußbad gönnen. Die Haut wird weich gemacht und so auf die bevorstehende Pflegebehandlung vorbereitet. Nach dem Fußbad lassen sich die verhornten Stellen besser entfernen. Danach brauchen die Füße eine große Portion Pflege, zum Beispiel in Form von speziellen Fußcremes, die sehr rückfettend wirken.