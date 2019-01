Heller Hautkrebs

So kann ein Basalzellkarzinom (Basaliom) in das umgebende Gewebe hineinwachsen und dabei auch Knorpel und Knochen befallen. Im weiteren Verlauf drohen große Narben oder sogar der Verlust von Gesichtsteilen. Ein Basalzellkarzinom bildet so gut wie nie Tochtergeschwülste (Metastasen). Anders verhält es sich bei der anderen Form des hellen Hautkrebses, dem Plattenepithelkarzinom. Plattenepithelkarzinome können sich bei fehlender oder unzureichender Therapie in die angrenzenden Lymphknoten oder sogar in andere Organe ausbreiten und Metastasen bilden.