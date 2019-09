Betroffene, bei denen bereits ein heller Hautkrebs bzw. Tumorvorläuferzellen festgestellt wurden, müssen sich in der Regel einmal im Jahr einer Kontrolle und gegebenenfalls einer Behandlung unterziehen. Sie sind Risikopatienten, bei denen an verschiedenen Stellen häufig immer wieder aktinische Keratosen auftreten, ganz unabhängig davon, welche Therapie sie zuvor durchführen ließen. Die Creme-Therapie erfolgt durch eine Selbstbehandlung des Patienten. Bei den hochwirksamen Cremes kommt es zum Teil zu heftigen Entzündungsreaktionen wie Rötungen, nässende Stellen, Schuppungen und Krustenbildungen. Die Therapiedauer kann sich dabei über mehrere Wochen erstrecken. Die Creme soll nicht an die Augen und an die Mundschleimhaut kommen. Wenn zu starke Entzündungen an der Haut auftreten oder Fieber und Schüttelfrost muss die Therapie gestoppt und der Hautarzt aufgesucht werden.