Hepatitis C

Im Gegensatz Therapie mit Interferon, welche die körpereigne Abwehr stärken sollte, greifen die DAA Wirkstoffe das Virus direkt in seinem Vermehrungszyklus an. Dabei können unterschiedliche Medikamente eingesetzt werden, die das Virus jeweils in einer unterschiedlichen Phase angreifen. Eine Substanz greift in der Polymerase an. Das ist ein Enzym, das für die Vermehrung der Erbinformation zuständig ist. Eine andere greift an der Protease an. Das ist eine Substanz, die das Virus braucht, um sich „Bausteine“ für eine Hülle zu bauen. Ein weiteres Medikament ist der NS5A-Inhibitor. Dieses Medikament verhindert die Ausschleusung des Virus aus der Zelle.