5G-Standard soll kommen - aber wann?

Computerexperte Marko Bagic kennt die Branche und weiß: „Natürlich soll 5G seinem Vorgänger 4G technisch und in Aspekten der Sicherheit haushoch überlegen sein“. Voraussichtlich am 19. März soll dazu die Frequenzvergabe der Bundesnetzagentur stattfinden. Erstmals bietet neben der Telekom, Telefónica (O2) und Vodafone auch Drillisch mit, besser bekannt als 1&1. Das Besondere am 5G-Standard: die rasante Datenübertragung. Um beispielsweise eine DVD mit vier Gigabyte Daten herunterzuladen, brauche man mit dem neuen 5G-Netz vier Sekunden. „Dagegen wirkt mein DSL-Anschluss mit einer Zeit von 15 Minuten für denselben Download fast steinzeitlich", so Bagic.



Während sich der Verbraucher heute noch mit einer Geschwindigkeit von höchstens 500 Mbits pro Sekunde begnügen muss, sollten in einigen Jahren Geschwindigkeiten von bis zu 10.000 Megabits in der Sekunde Standard sein.