Herbst-Obstsalat

Verbraucher | Volle Kanne - Download Rezept

Den Zucker in einen Topf geben und schmelzen lassen. Erst dann rühren, wenn der Zucker vollständig flüssig geworden ist, damit er gleichmäßig karamellisieren kann. Unter Rühren die Masse hellbraun karamellisieren lassen. Nun die gehackten Haselnüsse zugeben und gut mit der Zuckermasse ummanteln. Die Mandelmilch hineingeben und unterarbeiten. Diese Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, ein weiteres Stück Backpapier darauflegen und mit einem Nudelholz glattrollen. Nun muss der Krokant nur noch abkühlen.



In der Zwischenzeit die Beeren waschen, die Stachelbeeren und Brombeeren zerteilen und in eine Schüssel geben. Einen Teil der Johannisbeeren zuerst in Wasser, dann in Zucker tauchen, um sie dekorativ zu ummanteln. Die übrigen Johannisbeeren zu den anderen Beeren geben. Wer es gerne süß mag, kann die Beeren nun mit Puderzucker bestäuben und nach kurzer Wartezeit vermischen - dieser bindet zusätzlich austretenden Saft. Die Aprikosen entsteinen und in kleine Spalten geschnitten zugeben.