Herzhafte Herbstküche

Kartoffeln in feine Scheiben hobeln oder schneiden. Wirsing in Streifen zerteilen. Kartoffeln in heißem Öl gut angehen lassen, Pfifferlinge zugeben, alles zusammen erhitzen, bis keine Flüssigkeit mehr da ist, dann kurz abkühlen lassen. Wirsing und Petersilie zugeben, dezent mit Salz und Pfeffer würzen und in eine Auflaufform füllen.



Alle Zutaten für die Eimasse gut miteinander verrühren, abschmecken und über den vorbereiteten Auflauf geben, im vorgeheizten Backofen bei circa 160 Grad Umluft 35 bis 40 Minuten backen. Alle Zutaten für das Topping gut miteinander vermengen und über den fertigen Auflauf verteilen und sofort servieren.