Herbstlicher Eintopf

Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Hokkaido-Kürbis entkernen, in kleine Würfel zerteilen, Petersilienwurzel schälen, in kleine Stücke schneiden. Bohnenkerne ablaufen lassen, Knoblauch schälen, fein würfeln, geräucherten Tofu würfeln, in heißem Olivenöl anbraten. Birnen halbieren, Kernhaus entfernen, schälen, klein schneiden. Zwiebelwürfel und Kürbiswürfel in heißem Olivenöl angehen lassen, Petersilienwurzel hinzugeben, mit anschwenken.



Mit Gemüsebrühe angießen, Tomatenmark hinzugeben, mit einrühren, auf den Punkt garen, mit etwas Kartoffelpüreepulver eindicken. Birnenstücke hinzugeben, mit Salz und Pfeffer würzen, mit etwas Essig und Knoblauch abrunden. Zum Schluss angebratenen Tofu hinzugeben, Eintopf in tiefem Teller oder Terrine anrichten.