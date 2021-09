Gebratenes Heringshäckerle mit Apfelsalat

Heringsfilet aus der Lake nehmen, fein würfeln und durchhacken, sodass die Konsistenz von Hackfleisch beziehungsweise Tartar entsteht. Eine rote Zwiebel, einen halben Apfel und einige Cornichons möglichst fein würfeln und dazugeben. Ein Eigelb und einen Esslöffel Senf hinzufügen. Konsistenz gegebenenfalls mit Semmelbröseln so steuern, dass eine hackfleischartige Konsistenz entsteht, um die Masse gut auf ein Brot streichen zu können. Kurz durchziehen lassen.



In dieser Zeit aus Gurkenwasser, etwas Apfelessig, dem übrigen Senf, wenig Apfelkraut und Öl ein Dressing mixen. Die gekochten Eier fein würfeln, restliche Äpfel, Cornichons und Zwiebel in mundgerechte Stifte schneiden und mit dem Dressing marinieren. Den Dill grob geschnitten hinzufügen.



Brotscheiben mit Heringshäckerle bestreichen und mit dieser Seite in Semmelbrösel drücken. Nun zuerst ohne Fett mit der Brotseite in eine heiße Pfanne geben und die Unterseite rösten. Dann Butterschmalz zugeben, schmelzen lassen und darin die Seite mit dem Heringshäckerle kurz goldbraun braten.



Das übrige Apfelkraut mit wenig Apfelessig anrühren, sodass eine Sauce entsteht, die gut vom Löffel läuft. Mit dieser Sauce das Heringshäckerle garnieren und zusammen mit dem Salat servieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.