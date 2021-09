Heringssalat mit Backkartoffeln

Die Heringe muss man nur wässern, wenn sie extrem salzig sind, ansonsten reicht ein kurzes Abwaschen. Dann den Hering und den Apfel in mundgerechte Stücke schneiden und in eine große Schüssel geben. Die Zwiebel in feine Ringe, die Gewürzgurken in Scheiben schneiden und zugeben. Rote-Bete-Kugeln abschütten, den Sud beiseitestellen und die Kugeln dazugeben. Etwas vom Gurken-Sud zum Rote-Beete-Sud geben. Mayonnaise, saure Sahne, Senf, Meerrettich, Zitronenabrieb und Apfelessig hinzufügen. Würzen mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker. Gut verrühren und zum Salat geben. Reichlich grob geschnittenen Dill hinzufügen und gut vermengen. Wenn möglich, mehrere Stunden oder über Nacht durchziehen lassen.



Die fertigen Backkartoffeln mittig aufbrechen, salzen und etwas Butter hineingeben. Den Salat in den noch heißen Backkartoffeln servieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.