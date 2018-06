In Deutschland gibt es heute einige spezielle Kinderkardiologische Zentren, in denen Eltern mit einem herzkranken Kind umfangreich und individuell betreut werden können. In der Kinderkardiologie können Kinder mit Herzkrankheiten gezielt behandelt werden. Dort hat es in den letzten zwanzig Jahren wesentliche Fortschritte gegeben. So können Herzerkrankungen heute in vielen Fällen deutlich früher diagnostiziert und oft auch besser behandelt und versorgt werden.