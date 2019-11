Herzhafte Bialys

Mehlsorten und Hefe in einer Rührschüssel vermengen. Wasser, Zucker und Salz verrühren und in die Mehlmischung geben. Mit der Küchenmaschine oder dem Handmixer mit Knethaken vier bis fünf Minuten kneten. Geduld bewahren! Der Bialy-Teig kann durchaus ein wenig steif sein. Teig auf eine leicht mehlierte Arbeitsfläche geben und mehrere Minuten durchkneten; er sollte sich noch recht kompakt anfühlen. Etwa einen halben Teelöffel Olivenöl in eine Rührschüssel geben und Teig darin wenden, sodass er von allen Seiten eingeölt ist. Mit einem feuchten Geschirrtuch abdecken und ein bis zwei Stunden gehen lassen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.