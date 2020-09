Herzhaftes Ajvarsandwich

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Toastscheiben auflegen, mit Ajvar bestreichen, Rauchforelle in kleine Würfel zerteilen. Paprikawürfel, Zucchiniwürfel, Oliven, Kapern, Sardellen, Dillspitzen und Frischkäse gut vermengen, mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Masse auf vorbereitete Toastscheiben auftragen, mit zweiter Scheibe abdecken. Sandwich in das vorgeheizte, leicht eingeölte Waffeleisen oder in den Toaster einlegen, Deckel schließen, etwas andrücken und zwei bis drei Minuten garen, danach schräg halbieren.



Pflücksalat in einem tiefen Teller anhäufen, mit Essig-Öl-Marinade überziehen, Sandwich-Ecken anlegen und mit Dillsträußchen garnieren.