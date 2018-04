In Europa ist weit mehr als die Hälfte aller Herzmuskelentzündungen auf eine Virusinfektion zurückzuführen. Experten schätzen, dass bei etwa fünf bis zehn Prozent aller viralen Infekte der Herzmuskel beteiligt ist. Warum dies in sehr vielen Fällen ohne besondere Symptome abläuft und praktisch folgenlos bleibt, in seltenen Fällen aber einen schweren Verlauf nimmt, ist noch unklar. Weitere mögliche Auslöser für eine Herzmuskelentzündung können bestimmte Bakterien, Parasiten, Pilze, Giftstoffe, Medikamente oder Autoimmunerkrankungen sein.