Dass eine Herzmuskelentzündung auch in Folge einer Corona-Infektion auftreten kann, das fanden Wissenschaftler im Rahmen einer Studie heraus. Bei rund drei viertel der untersuchten Corona-Patienten konnten entzündliche Veränderungen am Herzen nachgewiesen werden. Kardiologen des Universitätsklinikums Frankfurt haben dafür das Herz von 100 COVID-19 Patienten, die keine Vorerkrankungen am Herzen hatten, untersucht. Um herauszufinden, ob die Veränderung tatsächlich von dem Virus herrührt, wurden zum Vergleich zudem weitere 100 Nichtinfizierte in die Studie einbezogen.



Die Kontrollgruppe entsprach bezüglich des Alters, den Risikofaktoren und dem Geschlecht, der Zusammensetzung der Corona-Patienten. Die Studie, bei der die Probanden mithilfe der Magnetresonanztomographie (MRT) am Herzen untersucht wurden, erfolgte rund 80 Tage nach der bestätigten Infektion. Das Erschreckende am Ergebnis ist, dass die Myokarditis auch noch nach mehreren Wochen und auch nach einem leichten COVID-19 Verlauf, bei überproportional vielen Patienten zu beobachten war.