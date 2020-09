Auch das Spektrum möglicher Ursachen ist breit und reicht von genetischen Defekten über Infektionen während der Schwangerschaft hin zu Alkoholkonsum oder Medikamenteneinnahme der werdenden Mutter. Die Symptome hängen von der Art des Herzfehlers ab. Wenn die Sauerstoffversorgung gestört ist, fällt meist eine Blaufärbung (Zyanose) - vor allem an den Lippen - auf. Bei eingeschränkter Pumpleistung des Herzens sind die Kinder schlapp, müde und eventuell kurzatmig. In der Untersuchung können Kreislaufveränderungen, zum Beispiel zu niedriger Blutdruck, zu hoher Puls, ein arrhythmischer Herzschlag oder Abweichungen in den Herzgeräuschen beim Abhören auf Fehlbildungen hinweisen.