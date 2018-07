Herztransplantation beim Kind

Die größten Chancen lange und fast uneingeschränkt mit einem Spenderherz zu leben, haben Kinder, die in ihrem ersten Lebensjahr das neue Herz bekommen und das erste Jahr gut überstanden haben. Da kranke Herzen größer sind als gesunde, schaffen sie im kindlichen Körper Raum für größere Spenderherzen. Das Spenderherz kann maximal viermal so groß und schwer sein wie das des Empfängers, was den Spenderpool für Kinder erweitert. In den Monaten nach der Transplantation passt sich das neue Herz an die Größe des Empfängers an und wächst danach proportional mit.



Nach der Operation kommen die transplantierten Kinder auf die Intensivstation, wo mit der Gabe von Immunsuppressiva, also Medikamenten, die das Immunsystem unterdrücken, begonnen wird. Deshalb müssen sich die Kinder vor allem in den Monaten nach der Operation vor Infektionen schützen.