Was tun bei einem Hexenschuss?

So plötzlich wie er auftaucht, verschwindet er häufig auch wieder. In rund der Hälfte aller Fälle ist er spätestens nach sieben Tagen wieder verschwunden. Auch kann man ihn in den meisten Fällen selbst zu Hause in den Griff bekommen – ohne zum Arzt zu gehen. In diesen Fällen, die etwa 60 Prozent aller Hexenschüsse ausmachen, liegen meistens muskuläre Ursachen vor. Manchmal sind aber auch Gelenke, Knochen oder Bandscheiben schuld, dann ist meistens der Gang zum Arzt erforderlich.



Grundsätzlich sind Menschen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren häufiger betroffen als Ältere; einerseits, weil in dem Alter mehr Muskeln vorhanden sind, die betroffen sein können, andererseits tritt gerade die Abnutzung bei älteren Menschen auf der ganzen Wirbelsäule verteilt auf, bei Jüngeren dagegen eher punktuell an einer Stelle.