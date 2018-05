Hilfe bei Inkontinenz

Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, denn dann kann in den meisten Fällen die Kontinenz wieder vollständig hergestellt werden. Doch viele Betroffene leben aus Scham zehn bis 20 Jahre mit der Erkrankung, bevor sie zum Arzt gehen. Da die Ursachen für eine Inkontinenz vielseitig sind, ist es ratsam, einen Experten aufzusuchen. An vielen Universitätskliniken gibt es sogenannte Kontinenz-zentren. Die Vernetzung mit anderen Abteilungen wie der Neurologie ermöglicht eine breitere Diagnostik als das in Privatpraxen von Urologen oder Gynäkologen der Fall ist.