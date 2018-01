Was hilft wirklich gegen Mücken?

Je kühler das Schlafzimmer, desto weniger wohl fühlen sich Mücken – denn Kälte mögen die Biester nicht. Ganz im Gegenteil: Mücken mögen es feucht und warm. Daher halten sie sich gerne an Gewässern auf. In der Nähe des Schlafzimmerfensters sollten sich also keine stehenden Gewässer – wie eine Regentonne – befinden. Ventilatoren können Mücken vertreiben, Ultraschallgeräte zeigen hingegen keine Wirkung.