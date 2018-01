Himbeer-Heidelbeer-Blitzeis

Gefrorene Früchte mit Puderzucker in den Mixbecher geben. Gut gekühlte Kokosmilch, Limettenabrieb, Orangen- und Zitronengranulat zufügen. Mit dem Mixstab oder Mixer kurz pürieren. Alles in eine Schüssel abfüllen, im Tiefkühler anziehen lassen oder in Roheis kaltstellen.



Melonen entkernen, mit einem Kugelausstecher Bällchen abstechen und mit Ahornsirup, Zitronensaft, Zitronenabrieb, klein geschnittenem Zitronenthymian sowie frisch geriebenem Ingwer gut vermengen. Chiliflocken unterziehen und circa eine halbe Stunde marinieren lassen. Dann das Ganze auf einem flachem Teller anrichten und mit Minzekrönchen garnieren.



Mit einem Suppenlöffel vom Blitzeis Nocken abstechen und dazugeben. Mit Zitronenthymian garnieren, einige Beeren und Ahornsirup rundum das Eis geben.