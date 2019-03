Himbeertörtchen

Ei und Zucker mit etwas Milch verrühren, Maisstärke zugeben, die restliche Milch erhitzen, von der Kochstelle nehmen, Vanilleschoten klein schneiden und in die warme Milch geben und circa fünf Minuten einziehen lassen. Milch durch ein Sieb in die Eimischung geben und verrühren, alles zurück in den Topf geben und bei moderater Hitze so lange beständig rühren, bis die Masse eindickt und sich Bläschen bilden. Zwei Minuten unter ständigem Rühren weiter köcheln, dann von der Kochstelle nehmen, in eine Schüssel umfüllen, etwas abkühlen lassen, dann die Butter bzw. Margarine in Würfel dazugeben und einarbeiten. Creme abdecken, damit sich keine Haut bildet, abkühlen lassen und weiterverarbeiten.