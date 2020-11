Himmel und Erde vegetarisch

Verbraucher | Volle Kanne - Rezept: Download

Kartoffeln schälen und in Salzwasser weichkochen. Die Schalen bei 200 Grad Celsius im Backofen rösten und zusammen mit der Milch aufkochen. Der Geschmack der Schalen geht so in die Milch über. Kartoffeln mit Butter und Muskatnuss stampfen. Die Milch langsam durch ein Sieb zugeben, bis ein cremiger Stampf entstanden ist, der aber nicht zu flüssig sein sollte.



Mehl, Selleriepulver, Zwiebelpulver und Paprikapulver zu einer Mehl-Gewürzmischung vermischen. Äpfel und Zwiebeln in dicke Ringe schneiden und in der Mehl-Gewürzmischung wenden. Bei mäßiger Hitze in Öl anbraten, Rosmarinzweige hinzugeben. Eine Flocke Butter dazugeben und die Ringe durchbraten lassen. Die Halloumi-Scheiben mit etwas Rauchsalz würzen. Dann mit Senf bestreichen, in der Mehl-Gewürzmischung wenden und in Öl anbraten. Auch hier eine Flocke Butter für den Geschmack zugeben. Für eine Sauce die übrige Butter mit dem übrigen Senf in eine Pfanne geben und bräunen lassen.



Kartoffelpüree anrichten, Äpfel und Zwiebeln darauf stapeln, den Halloumi dazulegen und mit brauner Senf-Butter überziehen. Mit etwas frischem Apfel, etwa in Form von hauchdünnen Spalten, und dem Rosmarin garnieren.