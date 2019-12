Hirschkeule mit Schwarzwurzeln

Fleisch in dünne Scheiben schneiden, mit Trüffelöl beträufeln, einziehen lassen. Schwarzwurzeln schälen, in Stücke schneiden, in etwas Milch einlegen (danach wieder herausnehmen). Brokkoliröschen vom Strunk schneiden, in Salzwasser kurz blanchieren, gut abtropfen lassen. Süßkartoffeln schälen, in kleine Spalten schneiden. Egerlinge säubern und vierteln. Das Gemüse in heißem Öl angehen lassen, blanchierten Brokkoli und Egerlinge mit anschwenken.