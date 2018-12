Hirschroulade mit Quittenrösti

Kartoffeln schälen und raspeln. Quitten raspeln und mit Kartoffelstärke mischen. Alles mischen, gehackte Petersilie untermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Kleine Rösti formen und in heißem Olivenöl beidseitig kross ausbacken. Geschälte Schwarzwurzeln in Stücke schneiden und in Milch eingelegen. Abgetropft in aufgeschäumter Butter auf den Biss braten, gehackte Walnüsse mit unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen und auf flachem Teller mit Rösti anrichten. Von der Roulade die Kordel entfernen, schräg halbieren, mit anrichten. Zum Schluß die Sauce abseihen und die Roulade damit überziehen.