Hirseauflauf mit Zwetschgen

Hirse mit der doppelten Menge heißem Wasser übergießen und zehn Minuten zur Seite stellen. Danach durch ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Die Zwetschgen waschen, abtropfen, halbieren und entsteinen. Den Backofen auf 180 Grad Umluft einstellen oder auf 200 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen.



Die Form dünn fetten. Hirse, Vanillezucker, Zimt, Kardamom, Ahornsirup und Pflanzendrink einfüllen und gut umrühren. Die halbierten Pflaumen auf das Hirsegemisch geben und zuletzt die Margarine in kleinen Nocken sowie die gehackten Haselnüsse obenauf geben. Die Auflaufform in den Backofen stellen (Mitte) und den Auflauf 40 Minuten backen. Nach Ablauf der Backzeit sollte der Auflauf fünf bis zehn Minuten bei Zimmertemperatur ruhen.



Kurz vor Ablauf der Backzeit die Vanillesauce mixen. Dazu das Cashewmus in ein hohes Glas oder Mixgefäß geben und die restlichen Zutaten dazugeben. Mit dem Pürierstab auf höchster Stufe cremig mixen.