Histaminintoleranz

Eigentlich ist Histamin ein ganz natürlicher Stoff. Es gehört zu den Gruppen der sogenannten „biogenen Aminen“ und die wiederum sind eine Vorstufe von Hormonen. So aktiviert Histamin beispielsweise die Verdauung und ist auch an der Immunabwehr beteiligt. Histamin ist aber auch in ganz vielen Lebensmitteln in unterschiedlicher Konzentration enthalten, deshalb nehmen wir Histamin auch mit der Nahrung auf.