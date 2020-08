Hitze: Gefahr für den Körper

Laut einer Studie könnten Milliarden Menschen weltweit unter Hitze leiden, sollten die Treibhausgase nicht reduziert werden.

Quelle: dpa

Wenn Kopf und Nackenbereich zu lange der Sonne ausgesetzt sind, kommt es zu einem lokalen Wärmestau und die Hirnhäute werden gereizt. Der Sonnenstich geht meist mit einem geröteten Gesicht einher. Typische Begleitsymptome sind Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit mit Erbrechen und manchmal Ohrgeräusche. Dazu kommt in der Regel eine Steifigkeit des Nackens. Auch Bewusstseinsstörungen können auftreten. Die Körpertemperatur ist aber in der Regel nicht erhöht. Betroffene müssen sofort aus der Sonne in den Schatten gebracht werden.



Außerdem wichtig ist Kühlung mit einem feuchten Tuch, einer Kompresse oder einem Kühlpad im Nackenbereich oder auf der Stirn. Wer einen Sonnenstich erleidet, braucht zudem ausreichend Flüssigkeitszufuhr und gegebenenfalls Medikamente gegen Kopfschmerzen oder die Übelkeit. Bei Bewusstseinsstörungen wird im Rahmen der Ersten Hilfe auch die Lagerung in stabiler Seitenlage wichtig. Auch wenn der Sonnenstich in der Regel von alleine wieder zurückgeht, ist im Anschluss meist Ruhe (zum Beispiel Bettruhe in einem abgedunkelten Raum) wichtig.