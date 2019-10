Hitzeresistente Pflanzen

Zwergkiefer

Quelle: imago/Manfred Ruckszio

Für Balkon- und Hausgartenbesitzer sind vor allem die eher kleinbleibenden Züchtungen von Bäumen interessant. Stressresistente kleinwüchsige Gehölze sind zum Beispiel der kugelige Feldahorn, die kompakte säulenförmige Hainbuche, der kompakte Ginkgobaum, die Zwergkiefer Varella, die flache graublaue Zwergkiefer sowie die japanische Schwarzkiefer Sayonara.



Bei der Pflanzenauswahl werden die kleinräumigen, regionalen Unterschiede immer wichtiger. In klimatisch milderen Bereichen Deutschlands kommt beispielsweise auch der Amberbaum gut mit den aktuellen klimatischen Bedingungen zurecht. In Regionen mit frühem Schneefall ist er dagegen nicht unbedingt zu empfehlen, da er erst spät seine Blätter abwirft und es somit bei früh einsetzendem Schneefall schneller zu Astbrüchen kommen kann. Wer neue Bäume und Gehölze pflanzen möchte, sollte sich von Fachleuten in seiner Region gut beraten lassen. Sie wissen am besten, welcher Baum dem Klimawandel trotzt.