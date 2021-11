Mit HIV alt werden

Mit dem Beginn der pandemischen Verbreitung des Virus in den 1980er-Jahren, war die Diagnose AIDS ein Todesurteil. Betroffene hatten in der Regel nur noch kurze Zeit zu leben, da es keine wirksame Therapie gegen die Erkrankung gab. Durch die Entwicklung antiretroviraler Therapien und Medikamente können Betroffene seit den 1990er-Jahren das Virus im eigenen Körper soweit unterdrücken, dass ein AIDS-Ausbruch verhindert wird.



Die Medikamente sind heute soweit ausgereift, dass HIV-positive Menschen ein weitgehend beschwerdefreies Leben führen können. Einen AIDS-Ausbruch müssen sie so gut wie gar nicht mehr befürchten, ebenso wenig eine Weitergabe des Virus. Das Virus befindet sich nur noch in sehr kleinen Mengen in ihrem Körper. Die Medikamente können es jedoch nicht vollständig beseitigen. HIV-positive Menschen sind daher ihr Leben lang auf die antiretrovirale Therapie angewiesen.