Hochbeete im Garten

Hochbeet mit Salatpflanzen Quelle: imago/Peter Widmann

Neben den verwendeten Materialien unterscheiden sich Hochbeete auch in der Art der Konstruktion voneinander – so können sie entweder direkt auf dem Gartenboden aufliegen oder auf Beinen stehen. Außerdem gibt es mobile Varianten auf Rädern. „Die kann man nach Bedarf – etwa zum Schutz vor Regen, Sonne oder Schatten – in eine andere Ecke schieben“, so Elmar Mai. Um Witterungseinflüsse etwas abzumildern, gibt es außerdem verschiedene Aufsätze: „Die schützen die Pflanzen von der Aussaat bis zur Ernte vor Regen, Wind oder Kälte.“