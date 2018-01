Die Grundlage für das Hochwasser zu Jahresbeginn bereitete der überdurchschnittlich verregnete Dezember. Schon damals stiegen die Pegel der Flüsse in Nordrhein-Westfalen an. Hinzu kam laut Wetterdienst und Hochwasserzentrale das Tauwetter in der Schweiz und Baden-Württemberg. Dies habe großen Anteil an den steigenden Pegelständen gehabt. Dauerregen am Oberrhein und in den Vogesen trugen noch das Übrige dazu bei.