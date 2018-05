Frühe Hörschäden

Erzherzog Franz Karl, der Vater des österreichischen Kaisers Franz Josef, soll sich in späteren Lebensjahren schwerhörig gestellt haben, um seine Ruhe vor seiner intriganten Umwelt zu haben. Bei dem älteren Herrn wirkte der Mangel an Gehör auch im 19. Jahrhundert schon durchaus glaubwürdig. Denn ab einem Alter von 40 Jahren verliert das menschliche Gehör nach und nach seine Fähigkeiten, so Dr. John Martin Hempel vom Klinikum München-Großhadern. In unseren lärmgeplagten Zeiten jedoch kann das Gehör schon früher anfangen nachzulassen.