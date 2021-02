Holsteiner Labskaus

Kartoffeln säubern, kochen und schälen. Zwiebeln in heißem Olivenöl glasig angehen lassen, Corned Beef zugeben und mit der Gabel zerdrücken. Klein gewürfelte Matjes mit unterheben und mit Pfeffer würzen. Das Ganze mit Fleischbrühe angießen und unterziehen. Pellkartoffeln mit der Gabel hineindrücken und mit Muskat nachwürzen.



Spiegeleier in heißem Olivenöl ausbacken. Labskaus mit Suppenlöffel Nocken abstechen, auf flachem Teller ansetzen und Rote Bete in Streifen geschnitten auf der Tellermitte anrichten. Rollmops und Spiegelei mit ansetzen. Gurken in Fächer geschnitten mit anlegen. Anschließend Labskausnocken mit Schnittlauch bestreuen und mit Thymianzweig garnieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.