Holunder: Die vielfältig einsetzbare Beere

Vertrocknete Beeren müssen nicht unbedingt weggeworfen werden. Man kann daraus Tee herstellen. Quelle: imago/blickwinkel

Einige Beeren sind direkt am Baum vertrocknet. Diese müssen aber nicht weggeworfen werden. Man kann aus der Not sozusagen eine Tugend machen und sie einfach für Früchte-Tee verwenden. Hierzu passen Orangen-, Zitronen- und Apfelschalen. Diese kann man alle leicht zu Hause trocknen, in dem man sie im Sommer auf einem Teller in die Sonne stellt. Im Winter kann man die Schalen in einem Schälchen auf die Heizung stellen oder man trocknet sie bei 50 Grad im leicht geöffneten Backofen.