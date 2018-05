Holunder-Hochzeitstorte

Für die Buttercreme: Eigelbe in einer Rührschüssel mit Küchenmaschine oder Hand­mixer etwa fünf Minuten lang aufschlagen, bis die Masse dick und hell ist.

Thermometer bereithalten. In einem Topf Wasser mit Zucker aufkochen, bis die Masse 115 Grad Celsius erreicht hat.

Zuckersirup nach und nach in kleinen Mengen unter die Eiermasse rühren, dabei nach jeder Zugabe gut aufschlagen.

Wenn der Sirup vollständig untergerührt ist, alles noch etwa acht Minuten lang weiterschlagen, damit die Masse abkühlt. Sobald die Masse Zimmertemperatur erreicht hat, nach und nach weiche Butter in kleinen Mengen unterschlagen, gefolgt vom Holunderblütensirup.

Jeden Boden waagerecht mit einem Sägemesser halbieren und leicht mit gestreckten Sirup bepinseln.

Einen Boden mit etwas Buttercreme bestreichen. Die zweite Hälfte auflegen und ebenfalls mit Buttercreme bestreichen. Nochmals wiederholen. Die letzte Hälfte daraufsetzen und leicht andrücken. Die Torte rundherum mit der restlichen Buttercreme überziehen und oben mit Beeren und/oder Blüten verzieren.