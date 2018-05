So sichern Sie das Überleben der Biene

Eine Vielzahl von Wildbienen legt ihre Eier in kleine verlassene Löcher ab, zum Beispiel in den Löchern von Holzschädlingen, die sich aus einem Stamm herausgebohrt haben. Die hinterlassenen Löcher sind im Durchmesser zwischen einem Millimeter und etwa einem Zentimeter groß. Für jede Lochgröße gibt es passende Wildbienen-Arten. Die Weibchen sammeln für die Löcher Nahrung, manche sind auf Pollen spezialisiert, andere tragen betäubte Raupen hinein. Anschließend wird das Ei von den Bienenweibchen in das Futter gelegt und mit Lehm verschlossen. In einen längeren Gang können mehrere Kammern hintereinander angelegt werden. In diesem Fall schlüpfen die zuletzt gelegten Eier als erste.