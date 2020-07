Wenn klar ist, dass es sich um primäre Regelschmerzen handelt, macht der Einsatz von TENS-Geräten Sinn. TENS steht für "Transkutane Elektrische Nervenstimulation" und ist eine Schmerztherapie mit Reizstrom. In einem kleinen Gerät werden elektrische Impulse erzeugt, die über Elektroden auf der Haut in den Körper geleitet werden. Der Strom reizt die Nerven, die die Signale zum Rückenmark senden und dort die Weiterleitung der Schmerzsignale blockieren. Dadurch kommen die Schmerzimpulse nicht mehr beziehungsweise mit geringerer Intensität im Gehirn an. Das TENS-Gerät ändert also nichts an der Ursache des Schmerzes wie beispielsweise der Ausschüttung der sogenannten Prostaglandine, die an Entzündungs-, Schwellungs- und Schmerzprozessen im Körper beteiligt sind. Es verhindert nur zu einem gewissen Maß die Kommunikation mit den Schmerzzentren im Gehirn.