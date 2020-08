Blütenpracht mit Hortensien

Hortensien sind Sommerblüher und schmücken den Garten zwischen Juli und September. Sie kommen in Asien und in den östlichen Teilen Amerikas in etwa 80 verschiedenen Arten im gemäßigten Klima vor. Sie blühen mit großen Blütenständen in Weiß, Blau und allen Rot- und Rosatönen bis hin zum dunklen Violett jeweils an den Enden der im Vorjahr gebildeten Neutriebe.