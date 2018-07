Gebärmutterhalskrebs verhindern

Sogenannte Schulimpfprogramme sollen die Durchimpfungsraten steigern. Sie wurden in einigen Ländern bereits als freiwillige Angebote an Grundschulen implementiert. In Deutschland belegt das Modellprojekt freiwillige HPV-Schulimfpung in Südhessen, das 2015 ins Leben gerufen worden war, den nachhaltigen Sinn dieser Programme. In den beteiligten Grundschulen konnte die Teilnahmerate an der HPV-Impfung auf 77 Prozent erhöht werden.