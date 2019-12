Hüftschnupfen bei Kindern

Klassischerweise geht dem Hüftschnupfen kein Trauma voraus, also beispielsweise kein Sturz. Vielmehr ist es so, dass die Kinder morgens nach dem Aufstehen plötzlich nicht mehr gut laufen können. Sie haben Schmerzen, hinken, humpeln und schonen das betroffene Bein, haben aber in der Regel kein Fieber und sind auch ansonsten fit, nur die Hüfte ist eingeschränkt bewegungsfähig. Die Schmerzen treten typischerweise bei Beugung oder Drehung des Hüftgelenkes auf. Wenn die Kinder ruhig liegen oder sitzen, haben sie keine Beschwerden.